Normannisches Triptychon aus Graz soll nach Großbritannien

Ein Triptychon mit einem normannischen Gemälde aus dem Jahr 1100, das bei einem Kunstsammler in Graz aufbewahrt ist, soll dem British Museum geschenkt werden. Das mittelalterliche Werk von unschätzbarem Wert, das zwischen 1000 und 1150 von einem normannischen Künstler gemalt wurde, steht im Besitz der norditalienischen Kunststiftung Tirelli. Sie legt darauf wert, dass das Gemälde nach Großbritannien zurückkehrt.

Das Werk zeigt anhand von Zeichnungen die Geschichte der Ermordung des englischen Herrschers Wilhelm II. Es schildert die Geschichte einer Kriegerfamilie von den Orkney-Inseln und ihrer Bekehrung zum christlichen Kult nach dem Wechsel in die Normandie.

Die Stiftung unter Kontrolle der Familie Tirelli, einem italienischen Adelsgeschlecht mit französischen Wurzeln, drängt darauf, dass das Werk im Rahmen einer ständigen Ausstellung in der Region Kirkwall in Schottland gezeigt wird. Sie ist bereit, das Werk dem British Museum oder dem schottischen Museum in Kirkwall zu schenken.