Nordmazedonien ratifiziert NATO-Beitrittsprotokoll

Nur einen Tag vor der Auflösung des Parlamentes haben nordmazedonische Parlamentarier am Dienstagnachmittag das NATO-Beitrittsprotokoll ratifiziert. Bei der feierlichen Parlamentssitzung gab es einstimmige Unterstützung. Das Balkanland wird zum 30. Mitglied der nordatlantischen Allianz.

Nach der Aufnahme der Beitrittsgespräche mit der Allianz im Juli 2018 wurde das Beitrittsprotokoll im Februar 2019 im NATO-Sitz in Brüssel unterzeichnet und bis jetzt von 28 NATO-Mitgliedstaaten ratifiziert. Spanien soll die Ratifizierung als letzter NATO-Staat im März vornehmen. Somit könnte Nordmazedonien noch heuer der NATO beitreten. Das am Dienstag in Skopje ratifizierte Beitrittsprotokoll wird nach der Veröffentlichung im nordmazedonischen Amtsblatt und der Ratifizierung durch Spanien in Washington deponiert werden.