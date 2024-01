Nordkoreas Medien schweigen zu Kims möglichem 40. Geburtstag

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un ist womöglich 40 Jahre alt geworden - doch der Staatsapparat schweigt zu den Spekulationen im Ausland um dessen Geburtstag. Die staatlich kontrollierten Medien berichteten am Montag über den Besuch Kims bei einem musterhaften Geflügelzuchtbetriebs mit seiner Tochter vom Sonntag. Auch würdigen sie die Erfolge im Bauwesen, die unter seiner Führung errungen worden seien. Kims Geburtstag wurde aber nicht erwähnt.

In Südkorea wurde in den vergangenen Jahren auch immer wieder die schwierige wirtschaftliche Gesamtsituation des isolierten Landes als möglicher Grund gesehen, auf Feierlichkeiten an Kims Geburtstag zu verzichten. Für sein Atomwaffenprogramm nimmt Pjöngjang harte internationale Sanktionen in Kauf.