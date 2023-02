Nordkorea würdigt Kim-Tochter auf Briefmarkenserie

Nordkorea hat eine neue Briefmarkenserie vorgestellt, auf der neben einem Raketenstart auch die Tochter von Machthaber Kim Jong-un verewigt ist. Auf der Website der staatlichen Briefmarkengesellschaft wird das Mädchen als Kims "geliebte Tochter" bezeichnet, sein Name wird nicht genannt. Bei dem Raketenstart Mitte November hatte Nordkorea eine Interkontinentalrakete abgefeuert und damit international Kritik auf sich gezogen.

Bei dem Raketenstart hatte Kim seine Tochter erstmals der Öffentlichkeit präsentiert, seitdem tauchte sie mehrfach an der Seite ihres Vaters auf. Offiziell wurde ihr Name bisher nicht genannt. Laut dem südkoreanischen Geheimdienst handelt es sich um Kims zweites Kind, Ju-ae.

Manche Experten sehen in den öffentlichen Auftritten und der Verewigung auf den Briefmarken Hinweise darauf, dass das Mädchen als mögliche Nachfolgerin seines Vaters aufgebaut werden solle. Andere Experten halten derartige Annahmen jedoch für verfrüht, da Kim selbst noch jung ist und der Name der Tochter nie offiziell genannt wurde. Es sei gut möglich, dass Ju-ae für Propagandazwecke benutzt werde, während Kims ältester Sohn "hinter verschlossenen Türen als Nachfolger aufgebaut wird", sagte Yang Moo-jin von der Universität für Nordkorea-Studien in Seoul.