Nordkorea wirft USA und Südkorea Bedrohung des Friedens vor

Der nordkoreanische Staatschef Kim Jong-un meint, für die Destabilisierung der koreanischen Halbinsel seien die USA und Südkorea verantwortlich. Die Entwicklung von Waffen sei angesichts der feindseligen Politik der Vereinigten Staaten und der militärischen Aufrüstung in Südkorea eine Frage der Selbstverteidigung, sagte Kim laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA bei einer Rede auf einer Messe für Verteidigungsentwicklung am Dienstag.

Die "uneingeschränkten und gefährlichen" Bemühungen Südkoreas, das Militär zu stärken, "zerstören das militärische Gleichgewicht auf der koreanischen Halbinsel und erhöhen die militärische Instabilität und Gefahr", sagte Kim vor einer Reihe von Waffen, darunter Nordkoreas größte Interkontinentalrakete, eine ballistische Interkontinentalrakete (ICBM) vom Typ Hwasong-16, wie Fotos in der Parteizeitung Rodong Sinmun zeigten.

Nordkorea treibt auch sein Raketenprogramm weiter voran und hat Beobachtern zufolge mit dem Ausbau eines Kernreaktors zur Herstellung von Nuklear-Raketen begonnen. Nord- und Südkorea befinden sich in einem Rüstungswettlauf, bei dem beide Seiten zunehmend fortschrittliche ballistische Kurzstreckenraketen und andere Waffen testen.

Die Vereinigten Staaten haben erklärt, dass sie jederzeit zu diplomatischen Gesprächen mit Nordkorea bereit sind. Die Regierung in Pjöngjang lehnt dies jedoch ab, solange die USA an Maßnahmen wie Sanktionen und militärischen Aktivitäten in Südkorea festhalten. Die Beteuerungen der Vereinigten Staaten, sie hegten keine Feindseligkeit gegenüber Nordkorea, seien angesichts ihrer fortgesetzten "Fehleinschätzungen und Aktivitäten" schwer zu glauben, sagte Kim, ohne näher darauf einzugehen.