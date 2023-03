Nordkorea wirft USA "absichtliche" Verschärfung vor

Nordkorea hat den USA vorgeworfen, die Spannungen in der Region durch gemeinsame Militärmanöver mit Südkorea "absichtlich" anzuheizen. "Trotz unserer wiederholten Warnungen verschärfen die USA die Situation absichtlich weiter", teilte das nordkoreanische Außenministerium in einer am Dienstag von der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA verbreiteten Erklärung mit.

Das Ministerium bedaure "zutiefst das unverantwortliche und besorgniserregende Muskelspiel der USA und Südkoreas", hieß es in der Erklärung vom Montag.

Am Freitag hatten Seoul und Washington für Mitte März ein zehntägiges gemeinsames Militärmanöver angekündigt. Das südkoreanische Verteidigungsministerium veröffentlichte am Montag ein Video, auf dem eigenen Angaben zufolge Kampfflugzeuge beider Länder bei einer gemeinsamen Übung vor der Küste der koreanischen Halbinsel zu sehen sind.

Nordkorea machte nun laut KNCA beide Länder für die sich verschlechternde Sicherheitslage auf der koreanischen Halbinsel verantwortlich und forderte ein "sofortiges Ende" der gemeinsamen Übungen. Sollten diese fortgesetzt werden, könne Pjöngjang "nicht dafür garantieren, dass es nicht zu einem gewaltsamen physischen Konflikt kommt".

Die militärischen Spannungen auf der koreanischen Halbinsel haben sich zuletzt drastisch verschärft. Erst im Februar führte Pjöngjang innerhalb weniger Tage drei Raketentests aus, unter anderem mit einer Interkontinentalrakete. Bereits im November hatte Machthaber Kim Jong-un angekündigt, sein Land zur "stärksten Atommacht der Welt" zu machen.

Die kommunistische Führung in Pjöngjang droht immer wieder mit einer militärischen Eskalation in der Region und hatte zuletzt angekündigt, das eigene Atomwaffenarsenal "exponentiell" auszubauen. Infolgedessen kündigten Washington und Seoul Ende Jänner an, ihre Manöver auszuweiten.

Washington und Seoul warnen bereits seit Monaten, dass Nordkorea in näherer Zukunft einen Atomwaffentest ausführen könnte. Es wäre der erste Test dieser Art seit 2017. Insgesamt hat Nordkorea seit 2006 sechs Atomwaffentests vorgenommen.