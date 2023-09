Nordkorea weiht erstes taktisches Atom-U-Boot ein

Nordkorea hat sein erstes einsatzfähiges taktisches Atom-U-Boot zu Wasser gelassen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Freitag mitteilte, soll das U-Boot "Nr.841" nun in den Gewässern zwischen der koreanischen Halbinsel und Japan patrouillieren. Das U-Boot werde seinen "Kampfauftrag als eines der Kernstücke der offensiven Unter-Wasser-Trägermittel" erfüllen, wurde Machthaber Kim Jong-un am Freitag von den staatlich kontrollierten Medien zitiert.

Die Ausrüstung der Marine mit Atomwaffen müsse in Zukunft vorangetrieben werden. Nach seiner Teilnahme am feierlichen Stapellauf am Mittwoch habe Kim das U-Boot Nummer 841 "Hero (Held) Kim Kun Ok" einen Tag später vor der ersten Testfahrt inspiziert. Südkoreas Militär äußerte Zweifel an der Einsatzfähigkeit des U-Boots.

Der Bau eines solchen U-Boots wird im Zusammenhang mit Kims Ziel gesehen, die nukleare Schlagkraft seines Landes auszubauen. Nordkorea, das die USA als feindseligen Staat sieht, will demnach über das ganze Spektrum von Atomwaffen und Raketen verfügen. Nordkorea ist wegen seines Atomwaffenprogramms internationalen Sanktionen unterworfen.

Kim hatte zuletzt als Antwort auf die stärkere Verteidigungskooperation der USA mit Südkorea und Japan eine weitere Aufrüstung mit taktischen Atomwaffen angekündigt. Die Marine müsse dabei "Teil der staatlichen Nuklearabschreckung" werden.

Nordkorea verfügt über eine große U-Boot-Flotte. Bisher ist allerdings unklar, mit welchen Raketen das neue U-Boot bewaffnet ist. Das Land hatte zuvor eine Reihe von U-Boot-gestützten ballistischen Raketen (SLBMs) und Marschflugkörpern, die von U-Booten aus abgefeuert werden können, getestet.

Unklar blieb außerdem, wie viele Raketen das neue U-Boot tragen und abfeuern könnte. Fotos der nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA ließen nach Berichten südkoreanischer Medien zehn Abschussrohre erkennen, die für sogenannte U-Boot-gestützte ballistische Raketen (SLBM) gedacht sein könnten. Nordkorea hatte in der Vergangenheit schon mehrfach solche Raketen getestet.

Starts oder Tests ballistischer Raketen sind dem Land durch UNO-Beschlüsse untersagt. Solche Raketen können - je nach Bauart - mit Atomsprengköpfen ausgerüstet werden. SLBM gelten als Waffen von besonderem strategischen Wert. Raketen, die von einem abgetauchten Trägerschiff abgefeuert werden, sind schwerer vom Gegner zu entdecken.

Experten gingen davon aus, dass das neue nordkoreanische U-Boot die Abwandlung eines Typs der sowjetischen Romeo-Klasse sei. Es sehe so aus, als habe "Nordkorea Heck und Propeller seines neuen U-Boots verschwommen dargestellt, um die Ursprünge seines überalterten Designs aus den 1950er Jahren zu verbergen", schrieb der Experte für Verteidigungs- und Militäranalyse, Joseph Dempsey, auf Twitter (X).

Zusammen mit den USA habe Südkoreas Militär die Vorbereitungen für den Start des neuen nordkoreanischen U-Boots verfolgt, teilte der Generalstab in Seoul mit. Eine Analyse der äußeren Merkmale ergebe, dass Teile vergrößert worden seien, um Raketen zu befördern. Das U-Boot scheine jedoch in der jetzigen Form nicht für "einen normalen Einsatz" geeignet zu sein, hieß es.

Der südkoreanische Präsident Yoon Suk-yeol traf sich am Donnerstag mit dem chinesischen Ministerpräsidenten Li Qiang in Jakarta und forderte Peking auf, als Mitglied des UNO-Sicherheitsrats, mehr gegen die nukleare Bedrohung durch Nordkorea zu unternehmen.