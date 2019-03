Nordkorea überdenkt Atomgespräche mit den USA

Nach dem gescheiterten Gipfel mit den USA vor zwei Wochen stellt Nordkoreas Führung nach Medienberichten weitere Verhandlungen über ihr Atomwaffenprogramm infrage.

Nordkorea habe nicht die Absicht, vor den Forderungen der USA, die diese beim Gipfel in Hanoi vorgebracht hätten, einzuknicken, sagte Vize-Außenministerin Choe Son-hui laut der russischen Agentur Tass am Freitag in Pjöngjang. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un werde bald eine Erklärung zu seinem künftigen Kurs abgeben.