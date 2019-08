Nordkorea sieht Gespräche mit den USA durch Pompeo belastet

Nordkorea sieht die geplante neue Gesprächsrunde mit den USA über eine Entnuklearisierung der koreanischen Halbinsel durch Äußerungen von US-Außenminister Mike Pompeo belastet. Pompeos Bemerkungen zum "Schurkenverhalten" Nordkoreas hätten die Eröffnung der erwarteten Verhandlungen auf Arbeitsebene erschwert, sagte der nordkoreanische stellvertretende Außenminister Choe Son Hui am Samstag.

Nordkorea werde allmählich dazu gedrängt, alle Maßnahmen zu überprüfen, so der Vizeminister laut Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA. Nordkorea hat zuletzt die Kritik an Pompeo verschärft und Versuche, die Gespräche wieder aufzunehmen, in Frage gestellt.