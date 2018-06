Nordkorea hat sterbliche Überreste von 200 GIs übergeben

Nordkorea hat den USA nach Angaben von Präsident Donald Trump die sterblichen Überreste von 200 im Korea-Krieg getöteten Soldaten übergeben. "Wir haben unsere großen gefallenen Helden zurückbekommen", sagte Trump am Mittwoch bei einer Veranstaltung vor Anhängern im US-Staat Minnesota. Das US-Militär bestätigte den Vorgang zunächst nicht.

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un hatte laut Trump bei ihrem Treffen in Singapur die Rückgabe versprochen. Insider berichteten am Dienstag, dass Nordkorea in den kommenden Tagen eine “beträchtliche Anzahl” davon dem Kommando der Vereinten Nationen in Südkorea übergeben wolle, die in der Folge auf die Hickam Air Force Base in Hawaii transferiert werden sollen.