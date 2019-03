Nordkorea-Gesandter der USA zu Gesprächen in Peking

Einen Monat nach dem gescheiterten Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un ist der US-Sondergesandte für Nordkorea zu Gesprächen nach China gereist. Stephen Biegun wolle die Abstimmung beider Länder zu Nordkorea fortsetzen, sagte ein Sprecher der US-Botschaft in Peking am Dienstag. Weitere Details nannte er nicht.

Zeitgleich zu Biegun hielt sich auch ein namentlich nicht genannter ranghoher Vertreter Nordkoreas in Peking auf. Dieser sei am Dienstag von Vertretern der chinesischen Regierung und Pjöngjangs Gesandtem in China empfangen worden, berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap. Es war nicht klar, ob die Besuche von Biegun und des nordkoreanischen Vertreters zusammenhingen.