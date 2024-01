Nordkorea feuerte offenbar wieder Marschflugkörper ab

Nordkorea hat nach Angaben Südkoreas mehrere Marschflugkörper abgefeuert. Sie seien am Sonntag (Ortszeit) von der Ostküste aus gestartet worden, teilte Südkorea in einer Erklärung mit. Nach Angaben des südkoreanischen Generalstabs war es der zweite Abschuss dieser Art innerhalb einer Woche. Die Flugkörper seien gegen 8 Uhr morgens (Ortszeit) abgefeuert worden.

Zuvor hatte Nordkoreas staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Sonntag (Ortszeit) eine Reihe von Militärübungen verurteilt, die in den letzten Wochen von US-amerikanischen und südkoreanischen Truppen durchgeführt worden waren und vor "gnadenlosen" Konsequenzen gewarnt. "Die Tatsache, dass seit Beginn des neuen Jahres Atomkriegsübungen gegen unsere Republik durchgeführt werden, macht es erforderlich, dass wir auf einen tödlichen Krieg vorbereitet sind", heißt es in der Mitteilung.