Nordkorea feuerte drei Raketen ins Meer ab

Nordkorea hat nach Angaben südkoreanischer Behörden am Mittwoch erneut Raketen ins Japanische Meer abgefeuert. Pjöngjang habe "drei ballistische Kurzstreckenraketen" in das Meer zwischen der koreanischen Halbinsel und Japan geschossen, erklärten die Generalstabschefs Südkoreas. Eines der Geschosse habe die umstrittene Seegrenze zwischen Nord- und Südkorea überschritten. Nordkorea hatte zuvor Warnungen wegen stattfindender Militärübungen Südkoreas und der USA ausgesprochen.

Der Start wurde auch von der japanischen Küstenwache gemeldet. Den Angaben zufolge ging mindestens eine der Raketen 26 Kilometer südlich der umstrittenen innerkoreanischen Seegrenze nieder. Die Rakete landete nur 57 Kilometer von der südkoreanischen Stadt Sokcho an der Ostküste und 167 Kilometer von der Insel Ulleung entfernt. Südkorea hatte zuvor für die Insel Luftalarm ausgerufen. Die Bewohner Ulleungdos wurden aufgefordert, sich in den "nächstgelegenen unterirdischen Schutzraum" zu begeben.

Nordkorea hat in diesem Jahr eine Rekordzahl von Raketentest vorgenommen. Die Regierung in Pjöngjang erklärte, dass es sich bei den derzeit stattfindenden gemeinsamen militärischen Flugübungen der USA und Südkoreas um Vorbereitungen für eine mögliche Invasion handle. An dem Manöver sind Hunderte Kampfflugzeuge beider Staaten beteiligt. Pjöngjang warnte, dass beide Länder teuer bezahlen würden, falls sie den Norden angreifen sollten.