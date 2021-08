Nordkorea droht den USA und Südkorea wegen Militärübungen

Vor geplanten Sommer-Militärübungen der Streitkräfte der USA und Südkoreas verschärft Nordkorea den Ton. Die einflussreiche Schwester des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un, Kim Yo-jong, warf den USA eine feindselige Politik und Südkorea "heimtückisches Verhalten" vor. Beide Seiten müssten sich auf eine "ernstere Sicherheitsbedrohung" einstellen, wurde die Parteifunktionärin am Dienstag von den Staatsmedien zitiert.

Die Erklärung Kim Yo-jongs folgte jetzt auf Berichte südkoreanischer Medien, wonach Südkorea und die USA ihre Sommerübungen am kommenden Montag in geringerem Umfang beginnen. Im Mittelpunkt der elftägigen Kommandoübung sollen demnach Computersimulationen stehen. Davor gebe es vier Tage lang ein gemeinsames Krisenmanagement-Training, das am Dienstag gestartet sei. Die USA haben in Südkorea 28.500 Soldaten stationiert.