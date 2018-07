Nordkorea drängt auf rasches Ende der Sanktionen

Kim sucht offenbar in China Unterstützung

Kim sucht offenbar in China Unterstützung ©APA (Archiv/AFP)

Kim sucht offenbar in China Unterstützung ©APA (Archiv/AFP)

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un sucht offenbar in China Unterstützung für eine Aufhebung der Sanktionen im Atomkonflikt. Kim habe bei seinem jüngsten Besuch in Peking im vergangenen Monat Präsident Xi Jinping gebeten, sich für ein rasches Ende der wirtschaftlichen Strafmaßnahmen gegen Nordkorea einzusetzen, schrieb das japanische Blatt "Yomiuri" am Sonntag unter Berufung auf einen Insider.

Als Grund nannte die mit dem Vorgang vertraute Person, dass das historische Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump am 12. Juni in Singapur erfolgreich gewesen sei. Xi habe Kim dazu “größte Anstrengungen” zugesagt.

Als weiteres Signal der Annäherung öffneten Süd- und Nordkorea am Sonntag erstmals seit zehn Jahren wieder einen Marine-Kommunikationskanal, wie die Regierung in Seoul mitteilte. Kim war eine Woche nach seinem Treffen mit Trump zu seinem dritten China-Besuch in diesem Jahr nach Peking gereist. Er hatte sich bei dem Gipfel grundsätzlich zu einer kompletten atomaren Abrüstung bereit erklärt.

Die USA wollen die Sanktionen aber aufrechterhalten, bis sich das isolierte Land von seinem Atomwaffen-Arsenal getrennt habe. Nordkorea ist dagegen dafür, dass der Prozess schrittweise von beiden Seiten umgesetzt werden soll. China ist Nordkoreas wichtigster Handelspartner und der einzige bedeutende Verbündete.