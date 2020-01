Nordkorea besteht auf Bedingungen für Gespräche mit USA

Nordkorea hat Hoffnungen auf eine baldige Wiederaufnahme der Verhandlungen mit den USA über sein Atomwaffenprogramm einen weiteren Dämpfer verpasst. Der Dialog könne nur dann fortgesetzt werden, wenn die USA auf die Bedingungen Nordkoreas eingingen, erklärte der Berater des nordkoreanischen Außenministeriums und ehemalige Chefunterhändler seines Landes in dem Konflikt, Kim Kye-gwan, am Samstag.

Die guten persönlichen Beziehungen zwischen Machthaber Kim Jong-un und US-Präsident Donald Trump reichten für Pjöngjang nicht aus, an den Verhandlungstisch zurückzukehren, sagte Kim Kye-gwan. Seine Erklärung wurde von den Staatsmedien veröffentlicht. Darin ging er auf die Bekanntmachung des nationalen südkoreanischen Sicherheitsberaters Chung Eui-yong vom Vortag ein, wonach Südkorea einen Geburtsgruß Trumps an Kim Jong-un übermittel habe. Kim hatte am 8. Jänner Geburtstag, sein Alter wird in Südkorea auf 36 Jahre geschätzt.