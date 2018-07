Nordkorea beginnt offenbar mit Abbau von Raketen-Testanlage

Neue Signale der Entspannung auf der koreanischen Halbinsel: Nordkorea hat nach Einschätzung von Experten mit dem Abbau einer Raketen-Testanlage an der Südwestküste des Landes begonnen. Nach einem Bericht der renommierten Website "38 North" vom Montag wurde unter anderem die Demontage einer Triebwerk-Testanlage gestartet. Die Bedeutung dieses Schritts ist allerdings noch unklar.

Ein US-Verteidigungsbeamter stellte allerdings die Bedeutung der Anlage in Frage. Das Pentagon überwache Sohae nicht gesondert, sagte er der Nachrichtenagentur AFP. “Es ist sozusagen nicht auf dem Schirm”, sagte der Beamte.

Kim hatte bei dem historischen Gipfeltreffen mit Trump im Juni in Singapur die “vollständige Denuklearisierung” seines Landes zugesagt. Ein Zeitplan wurde aber nicht genannt; Kritiker bezeichneten die Vereinbarungen als zu vage. Am Montag erklärte der US-Präsident, er sei “sehr froh” über die Fortschritte in den Gesprächen mit Nordkorea.