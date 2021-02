Norditalien fiebert Start der Skisaison entgegen

Norditalien fiebert der Wiedereröffnung der Skipisten entgegen. Die meisten wegen der Corona-Pandemie geschlossenen Skigebiete in der norditalienischen Lombardei können ab Montag wieder öffnen. Es ist das erste Mal, dass in dieser Saison Skifahren in Italien erlaubt wird.

Die Skianlagen öffnen am Montag in der Lombardei und im Piemont, am Mittwoch in Venetien und in Trentino. Das Aostatal an der Grenze zu Frankreich startet am Donnerstag in die neue Saison. Allerdings gelten strenge Vorschriften. In den meisten Skigebieten wird die Zahl der täglich zugelassenen Skifahrer auf 30 Prozent der stündlichen Lift-Kapazitäten beschränkt. Skifahrer wurden aufgerufen, online die Skilift-Karten zusammen mit Tickets für den Parkplatz zu kaufen, um Ansammlungen an den Schaltern zu vermeiden.