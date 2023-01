Nordische Kombinierer schaffen drei ÖSV-Podestplätze

Österreichs Nordische Kombinierer haben am Sonntag in Otepää gleich drei Weltcup-Podestplätze geholt: Nach Lisa Hirner bei den Frauen landeten auch Samstag-Sieger Johannes Lamparter und Franz-Josef Rehrl mit den Rängen zwei und drei im Männer-Rennen auf dem Siegerbild der Top 3. Lamparter musste sich nur um 1,6 Sekunden dem Deutschen Julian Schmid beugen, Rehrl war zwei Zehntel dahinter nach Fotofinish gegen Sprungsieger Ryota Yamamoto (JPN) Dritter.

Für Hirner war es ein sehr erfolgreiches Wochenende: Obwohl der erste Einzelbewerb am Samstag wegen Windes wohl etwas verfrüht abgesagt wurde, reist sie mit zwei dritten Rängen aus Estland ab. Nach Rang drei im Mixed am Freitag jubelte Hirner am Sonntag auch über den dritten Platz im Einzel. Der Sieg ging nach 14:34,8 Min. an die norwegische Dominatorin Gyda Westvold Hansen vor der erst 17-jährigen Nathalie Armbruster (+26,6). Hirner kam nur 1,2 Sekunden hinter der Deutschen ins Ziel.