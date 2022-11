Nordische Kombination vor Olympia-Aus: 2030 nicht garantiert

Die Nordische Kombination muss mehr denn je um ihren Olympia-Platz bangen. "Um es klar zu sagen - der Platz der Männer für 2030 ist nicht garantiert", sagte IOC-Sportdirektor Kit McConnell im "Sportschau"-Interview. Man wolle hier eine deutliche Entwicklung in Bezug auf die Popularität und breitere Spitze sehen, forderte der Australier. Die Kombinierer sind seit den ersten Winterspielen im Jahr 1924 dabei. Der Saisonauftakt steigt in der nächsten Woche im finnischen Ruka.

IOC-Sportdirektor McConnell rechnete vor, dass bei den jüngsten drei Winterspielen in der Nordischen Kombination 27 Medaillen vergeben worden seien, dabei hätten nur vier verschiedene Nationen Edelmetall gewonnen. Außerdem hätte die Sportart - weltweit betrachtet - bei den Spielen in Peking die geringste mediale Aufmerksamkeit erfahren, was das Fernsehen und die digitale Verbreitung betreffe.