Nord- und Südkorea planen Olympia-Bewerbung für 2032

Nord- und Südkorea wollen in einem weiteren Zeichen der Annäherung die Olympischen Sommerspiele 2032 zusammen ausrichten. Sie hätten am Freitag vereinbart, eine entsprechende Bewerbung an das Internationale Olympische Komitee (IOC) zu schicken, teilten die beiden Staaten in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Südkoreas Präsident Moon Jae-in und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un hatten dies auf ihrem Gipfeltreffen im September angekündigt. Beobachter gehen davon aus, dass das Vorhaben beim IOC mit großem Wohlwollen gesehen wird. Bereits bei den Olympischen Winterspielen vergangenen Februar in Pyeongchang waren die koreanischen Sportler unter einer symbolischen Flagge der Halbinsel gemeinsam einmarschiert. Interesse an der Ausrichtung der Sommerspiele 2032 haben auch Indonesien und Indien geäußert.

Außerdem bestätigten die Sportfunktionäre Nord- und Südkoreas, eine gemeinsame Mannschaft zur Handball-Weltmeisterschaft der Männer im Jänner 2019 in Deutschland und Dänemark zu schicken.