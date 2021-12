Nord Stream 2: Entscheidung frühestens im 2. Halbjahr 2022

Die Inbetriebnahme der umstrittenen Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 wird voraussichtlich nicht im ersten Halbjahr 2022 möglich sein. "Entscheidungen wird es nicht im ersten Halbjahr geben", sagte der Präsident der deutschen Bundesnetzagentur in Bonn, Jochen Homann, am Donnerstag mit Blick auf die nötige Zulassung der Pipeline. Die Nord Stream AG habe die von der Netzagentur verlangte Neugründung einer deutschen Tochter eingeleitet.

"Das hat sie angekündigt und wir haben den Zertifizierungsprozess unterbrochen." Dieser werde fortgesetzt, wenn die entsprechenden Unterlagen bei der Behörde so eingereicht seien, dass sie prüffähig seien. "Das haben wir nicht in der Hand", sagte er. "In dem Moment, an dem die Unterlagen bei uns eingehen, beginnt die Prüffrist wieder zu laufen." Danach gehe das Ganze an die Europäische Kommission, die auch noch einmal viel Zeit habe, sich mit Nord Stream 2 zu befassen. Entscheidungen werde es daher nicht in den ersten sechs Monaten des kommenden Jahres geben.