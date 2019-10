Nonstop Musik im neuen Antenne Vorarlberg Channel

Mit dem neuen Webstream "Antenne Vorarlberg – Nonstop" hören Vorarlberger nur die Musik des Radiosenders - ohne Unterbrechung.

„Wir wissen, dass es Zeiten und Situationen gibt, in denen sich unsere Hörerinnen und Hörer die pure Musik-Vielfalt wünschen. Einfach nur die beste Musik – nonstop! Als Hintergrundmusik im Restaurant oder im Autohaus, beim gemütlichen Spieleabend mit Freunden oder im Wartebereich des Arztes ist 'Antenne Vorarlberg – Nonstop' deshalb der ideale Tagesbegleiter. Bei unserem neuen Webradio spielen wir deshalb bewusst nur Musik“, erklärt Andreas Hinsberger, Programmchef von Antenne Vorarlberg.

Das Live-Radioprogramm des Vorarlberger Radiosender bietet weiterhin alles, was sich die Hörer erwarten: Das Frühstücksradio mit Sandra und Veithi, Nachrichten immer 5 Minuten früher und vieles mehr.

"Antenne Vorarlberg – Nonstop" ist ab sofort auf antennevorarlberg.at, in der App des Senders und über alle Smartspeaker zu hören. Wer den neuen Webstream über Alexa und Co. hören will, sagt einfach "Hey Alexa, spiel ANTENNE VORARLBERG – Nonstop".