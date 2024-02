Nola Rüdisser fährt zur Europa- und Weltmeisterschaft!

Die sechzehnjährige Nola Rüdisser vom Fechtclub Hohenems hat die Qualifikation zu den U17 Europameisterschaften 2024 in Neapel geschafft und wird sich Ende Februar mit der Konkurrenz in Italien auf der Plache messen.

Anfang April folgt die Weltmeisterschaft in Riad (Saudi-Arabien), wo sie ebenfalls an den Start gehen wird. Nola ist nicht die erste die sich für internationale Meisterschaften qualifiziert. Sie folgt Anna Lea Zerlauth, die ebenfalls an mehreren Welt- und Europameisterschaften erfolgreich als Fechterin teilgenommen hat. Der kleine Verein ist national und international anerkennt und erfolgreich. Jeden Freitag wird in der VS Markt trainiert. Bei Interesse wenden Sie sich an Jan Zechel, Tel. 0699/10790387 oder E-Mail jan.zechel@vlfv.at