Noel-Führung im Aspen-Slalom - Feller Neunter

Manuel Feller rangiert nach dem ersten Durchgang des Ski-Weltcup-Slaloms am Sonntag in Aspen (USA) nur an der neunten Stelle. Der Tiroler hat 1,55 Sek. Rückstand auf den Franzosen Clement Noel, der vor dem Schweizer Loic Meillard (+0,27 Sek.) und dem Norweger Henrik Kristoffersen (+1,07) in Führung liegt. Der Deutsche Linus Strasser ist Sechster (+1,37), er ist bei derzeit 204 Zählern Rückstand Fellers Kontrahent um das Slalomkristall.

Wegen mehr als einem halben Meter Neuschnee war der Start des Rennens um eine Stunde verschoben worden. Den Organisatoren gelang es, die Piste freizuräumen. Der Slalom fand bei fairen Verhältnissen statt, Feller eröffnete mit Nummer eins. "Ich bin nicht ganz zurechtgekommen, die Schwünge waren eine bissl zu lang. Ich muss analysieren und vom Set-up was umstellen. Attacke, was anderes gibt es nicht", sagte er hinsichtlich des zweiten Durchganges im ORF-TV-Interview (21.00 Uhr MEZ/live ORF 1).

Fabio Gstrein hatte 1,60 Sek. Rückstand, Johannes Strolz 1,83, beide lagen in Top-10-Nähe. Weiter zurück lagen Dominik Raschner (+2,36), Michael Matt (+2,93) und Joshua Sturm (+3,12). Adrian Pertl schied aus.