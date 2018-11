NÖ Schulen erhalten Leitfaden für Umgang mit Social Media

Das Land Niederösterreich hat gemeinsam mit dem Landesschulrat Empfehlungen zum richtigen Umgang mit sozialen Netzwerken für Schulen ausgearbeitet. Beigebracht werden soll laut einer Aussendung vom Freitag u.a. der reflektierte Einsatz digitaler Kommunikationswerkzeuge. Appelliert wird in den Richtlinien aber auch an die Vorbildwirkung der Bildungseinrichtungen sowie des Lehrpersonals.

In der seit dem Herbst in der Sekundarstufe verbindlichen Übung “Digitale Grundbildung” sollen Schüler den respektvollen Umgang mit ihren Kommunikationspartnern lernen. “Schüler müssen die Problematik von falschen Nachrichten, Hasspostings oder Cybermobbing erkennen können und Strategien erlernen, mit denen sie sich gegen solche Bedrohungen zur Wehr setzen können”, so Heuras. Vermittelt werden solle zudem, “die verschiedenen Aspekte von Medien und Medieninhalten zu verstehen, kritisch zu bewerten und letztendlich verantwortungsvoll damit umzugehen”, fügte Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) hinzu.