NÖ LHStv. will "Sperrstunde" für unnötigen Energieverbrauch

Der niederösterreichische LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP) spricht sich für eine "Sperrstunde" für unnötigen Strom- und Lichtverbrauch aus. Geprüft werden könne etwa, ob öffentliche Gebäude oder Parkplätze in den gesamten Nachtstunden beleuchtet werden müssen. Bei Einkaufszentren samt Parkplätzen sowie Schaufenstern "wäre eine Licht-Sperrstunde in Krisenzeiten zu überlegen", teilte der Landesvize mit. Auch Gemeinden und Pfarren sollen prüfen, wo Energie eingespart werden kann.

Bei Verbindungen im untergeordneten Straßennetz müsse geprüft werden, wo die Verkehrssicherheit trotzdem hoch bleibt, wenn Laternen gedimmt oder abgeschaltet werden, sagte NÖ Gemeindebundpräsident Johannes Pressl. In Niederösterreich wurden der Aussendung zufolge bereits 200.000 Straßenlaternen auf LED umgestellt, beinahe jede zweite Laterne leuchte somit energiesparend und sei auch dimmbar. "Am wenigsten sehe ich ein, dass zum Beispiel Einkaufszentren und ihre Parkplätze und Schaufenster hell erleuchtet werden müssen. Hier wird oft unnötig Energie vergeudet, die wir an anderer Stelle noch brauchen", meinte Pernkopf.