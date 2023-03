NÖ Landtag: Mikl-Leitner braucht bei Wahl einfache Mehrheit

In der konstituierenden Sitzung des niederösterreichischen Landtages am Donnerstag werden die Landeshauptfrau, ihre Stellvertreter und die Landesräte gewählt. Auch über das Landtagspräsidium und die Bundesräte wird abgestimmt. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und ihre Stellvertreter, Parteikollege Stephan Pernkopf sowie FPÖ-Landesparteichef Udo Landbauer, brauchen eine einfache Mehrheit. Die Blauen haben angekündigt, Mikl-Leitner nicht zur Landeschefin zu wählen.

Die Freiheitlichen wollen trotz des schwarz-blauen Arbeitsübereinkommens laut Landbauer nicht für Mikl-Leitner stimmen, eine Wahl der ÖVP-NÖ-Chefin zur Landeshauptfrau aber auch nicht verhindern. Damit sehen die Blauen ihr vor dem Urnengang am 29. Jänner in Niederösterreich abgegebenes Versprechen umgesetzt. Im Raum steht, dass die 14 FPÖ-Vertreter ungültig wählen. Damit wäre mit den 23 ÖVP-Abgeordneten bei insgesamt 56 Mandataren die erforderliche Mehrheit erreicht. Es zählen nur gültige Stimmen. Grüne und NEOS haben angekündigt, nicht für die ÖVP-NÖ-Chefin an der Landesspitze zu votieren. Die SPÖ habe diesbezüglich noch keine Entscheidung getroffen, wurde am Dienstag auf Anfrage mitgeteilt.