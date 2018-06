NÖ Landesausstellung 2022 in Marchegg

Marchegg im Weinviertel ist zum Standort der übernächsten niederösterreichischen Landesausstellung erkoren worden. 2022 - und damit ein Jahr später als im bisherigen Zwei-Jahres-Rhythmus - soll im Schloss und den Außenanlagen des barocken Juwels die "Wunderwelt Natur" präsentiert werden.

“Wir brauchen Zeit für die Renovierung”, begründete Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) in einer Pressekonferenz am Dienstag die geänderte Zeitschiene. 15 Millionen Euro werden investiert. 2024 sollte St. Pölten, das sich als europäische Kulturhauptstadt beworben hat, im Rampenlicht stehen, und 2026 dann die nächste Landesausstellung im Mostviertel stattfinden.

Die Landesausstellungen seien eine “Erfolgsgeschichte” und ein “wahrer Turbo” für die jeweilige Region, verwies Mikl-Leitner auf zehn Millionen Besucher seit 1960. “Alles was Recht ist” 2017 in Pöggstall im südlichen Waldviertel habe 230.000 Gäste angezogen. 23 Millionen Euro seien in die Infrastruktur geflossen – 35 Millionen habe die regionale Wertschöpfung betragen. Das Schloss werde nun nachhaltig genutzt: als Gemeindeamt, Veranstaltungszentrum und Musikschule.