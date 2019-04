NÖ-Klavierbauer Alpha Pianos von Austro-Norwegern gekauft

Die niederösterreichische Firma Alpha Pianos ist voriges Jahr pleitegegangen und wurde geschlossen. Nun haben vorige Woche in Norwegen lebende Österreicher in einem Bieterverfahren das beste Angebot gelegt und den Zuschlag erhalten und die Firma gekauft, sagte Stephan Mazal vom Gläubigerschutzverband Creditreform zur APA. Zum Kaufpreis herrscht Stillschweigen.

Käufer und Retter der österreichischen elektronischen Klavierfirma ist die in Oslo ansässige Firma Alpha Pianos AS. Diese wurde eigens für den Erwerb und die Weiterentwicklung von Alpha Pianos gegründet. Investoren und Firmengründer sind zwei in Norwegen lebende österreichische Unternehmensberater. “Gemeinsam mit einem österreichischen Ingenieur aus der Musikbranche sollen die speziellen Klaviere weiterentwickelt und zur Marktreife gebracht werden”, erläuterte Mazal. Ob die Produktion in St. Andrä/Wördern (Bezirk Tulln an der Donau) bleibt, ist noch offen. Die Käufer führen Gespräche mit dem Vermieter.