Noch sieben weißrussische Journalisten in Polizeigewahrsam

In der autoritär regierten Ex-Sowjetrepublik Weißrussland haben die Behörden am Donnerstag noch sieben festgenommene Journalisten in Gewahrsam gehalten. Dazu zählt auch ein Mitarbeiter der Deutschen Welle, wie aus einer Übersicht des Weißrussischen Journalistenverbandes in Minsk hervorgeht. Weitere Journalisten waren in den zwei Tagen zuvor ebenfalls abgeführt und von Ermittlern befragt worden.

Aber nur gegen sieben von ihnen wurde 72 Stunden Untersuchungshaft verhängt. Neben dem DW-Mitarbeiter Pawljuk Bykowski sind das vier Journalistinnen des Portals tut.by, eine Reporterin der Agentur Belapan und ein Journalist der Zeitung “Belarusy i rynok”. Ermittler werfen ihnen vor, in die Computersysteme der staatlichen Nachrichtenagentur Belta eingedrungen zu sein und Informationen abgeschöpft zu haben.

Die Deutsche Welle protestierte nach eigenen Angaben beim weißrussischen Botschafter in Berlin. Der Auslandsrundfunk forderte in einer in Bonn veröffentlichten Erklärung die “unverzügliche Freilassung” ihres Mitarbeiters Paulyuk Bykowski. Dieser hatte zuvor selbst bei Facebook mitgeteilt, dass seine Wohnung durchsucht worden sei. Er arbeitet für die DW-Russisch-Redaktion.

Der Chefredakteur der Website Realt.by, Wladislaw Kulezki, sagte dem Sender Radio Free Europe/Radio Liberty, er sei gemeinsam mit drei Kollegen festgenommen worden. Ihnen werde die unerlaubte Nutzung der staatlichen Nachrichtenagentur vorgeworfen. Darüber hinaus wurde ein weiterer Journalist festgenommen.

Am Dienstag waren mindestens drei Journalistinnen in Minsk festgenommen worden. Laut der Ermittlungsbehörde wurde gegen sie ein Verfahren wegen “unbefugten Zugangs zu Computerinformationen aus Gründen der persönlichen Bereicherung” eröffnet. Sollten sie schuldig gesprochen werden, drohen ihnen bis zu zwei Jahre Haft.

Die Organisation Reporter ohne Grenzen hatte am Dienstag den Versuch einer “Einschüchterung” von “kritischen Stimmen” angeprangert. Ein Sprecher des weißrussischen Außenministeriums versicherte am Mittwoch erneut, die Verfahren seien “keinesfalls politisch”. Die Pressefreiheit werde davon nicht berührt. Die deutsche Bundesregierung und die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) haben die weißrussischen Behörden zu Zurückhaltung aufgerufen.

Am Mittwoch wurde überdies ein Blogger und Aktivist in Brest festgenommen. Alexander Kabanow werde die Beleidigung eines Polizisten vorgeworfen, berichtete eine unabhängige Journalistin vor Ort.

In Weißrussland herrscht der autoritäre Staatschef Alexander Lukaschenko seit 1994 mit harter Hand. Auf der diesjährigen Pressefreiheit-Rangliste von Reporter ohne Grenzen rangiert das Land auf dem 155. von 180 Plätzen.