Noch mehr Sonnenenergie für Vorarlberger Kinderdorf

Das Gewinnspiel "Sonnemonat Mai" geht in die zweite Runde. Ziel ist die Finanzierung einer weiteren Photovoltaik-Anlage für das Vorarlberger Kinderdorf.

Mithelfen und gewinnen

Wolfgang Greif, Chef der Hausmeisterei des Vorarlberger Kinderdorfs, zückt gern sein Handy, um die aktuellsten Daten abzurufen. "Bis dato konnten wir schon 6,5 Tonnen an schädlichen Co²-Emissionen vermeiden", erklärt Greif. "Dies entspricht genau 192 gepflanzten Bäumen." Im Mai wird ein neuerlicher Schritt in Sachen Nachhaltigkeit gesetzt. Wieder können Privatpersonen ihren Beitrag leisten, um ein Gebäude des Vorarlberger Kinderdorfs mit einer Photovoltaik-Anlage auszustatten. Auf Radio Vorarlberg lautet beim Gewinnspiel "Sonnemonat Mai" die tägliche Frage an die Hörer: Wie viel kWh hat die bestehende Anlange am Vortag geliefert? Wer richtig schätzt, gewinnt ein Solarmodul fürs Vorarlberger Kinderdorf und einen Solarrucksack für sich selbst.