Noch mehr Fragenzeichen am geplanten Koralm-Kraftwerk

Neuerlich hat es für das geplante Pumpspeicherkraftwerk auf der weststeirischen Koralm einen Rückschlag gegeben: Mehrere Gutachten haben das Projekt im Auftrag des Bundesverwaltungsgerichts, das sich gerade den positiven Bescheid der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) ansieht, offenbar massiv in Frage gestellt. Wie die Umweltorganisation Virus am Mittwoch mitteilte, seien "verheerende Planungsmängel" vorhanden und die bautechnische Machbarkeit sei zudem fraglich.

"Nach reihenweise Problemen mit Umweltauswirkungen hat sich nun auch bei grundlegender Bautechnik und Ingenieurgeologie eine völlig offene Flanke gezeigt. Das Projekt entspricht nicht dem Stand der Technik und stellt die grundlegende Machbarkeit völlig in Frage", fasste Wolfgang Rhem von Virus die Erkenntnisse der Gutachter zusammen.

Hinter dem Projekt stehe eine Gesellschaft, die keine Erfahrung mit Errichtung und Betrieb von Großkraftwerken habe und sich mehrheitlich im Eigentum zweier branchenfremder Forstbetriebe in Privatbesitz befinde. Das Bundesverwaltungsgericht habe nun bisher 13 neue Gutachter bestellt. Zwölf davon seien zum Schluss gekommen, dass die Projektunterlagen unübersichtlich und vor allem unvollständig seien und es teilweise massiven Nachforderungsbedarf gebe, dessen Erfüllung jedenfalls umfangreiche Erhebungen nach sich ziehen würde. Die eingebrachten Beschwerden seien berechtigt gewesen, hieß es in der Aussendung am Mittwoch.