Noch kein Urteil im Chorherr-Prozess in Sicht

Der Prozess gegen den ehemaligen Grünen-Politiker Christoph Chorherr ist am Freitag mit dessen weiterer Befragung sowie der Verlesung von Zeugenaussagen fortgesetzt worden. Gleich zu Beginn äußerte Richter Michael Tolstiuk nur "geringe Hoffnung", dass noch im Dezember ein Urteil fallen wird. Er hat den Großen Schwurgerichtssaal im Wiener Straflandesgericht bereits für drei weitere Termine im Jänner reserviert.

Am 20. Dezember soll aber noch die ehemalige Planungsstadträtin und Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou (Grüne) als Zeugin befragt werden. Ursprünglich war deren Einvernahme schon für den 6. Dezember geplant - aufgrund eines Missverständnisses, so Tolstiuk, war Vassilakou jedoch für diesen Termin von der Möglichkeit einer Einvernahme per Zoom ausgegangen.