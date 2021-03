Noch immer nicht alle Schüler für Fernunterricht ausgerüstet

Auch ein Jahr nach Beginn der Corona-Pandemie gibt es in Österreich Schüler, die nicht für den Fernunterricht ausgestattet sind. Es gebe zwar keine konkreten Zahlen, sagt Diakonie-Vizedirektor Martin Schenk. Ein Rundruf in diversen Lerncafés, Sozialberatungsstellen und Brennpunktschulen zeige aber, dass noch immer nicht alle Schüler mit digitalen Geräten versorgt sind. "Das kommt dann und wann noch immer vor", bestätigt auch der oberste Lehrervertreter Paul Kimberger (FCG).

In der Corona-Pandemie würden sich die Versäumnisse der vergangenen Jahre in diesem Bereich besonders schmerzhaft bemerkbar machen, erklärt der Sprecher der ARGE Lehrer in der GÖD im APA-Gespräch. Noch immer baue der digitale Unterricht weitgehend auf der Eigeninitiative von Lehrern, Eltern und Schülern auf. "Hätten wir nur das Equipment und die Infrastruktur, die uns der Dienstgeber zur Verfügung stellt, würde das nicht funktionieren." Und so komme es eben noch immer da und dort vor, dass Eltern sich das Arbeitsmaterial für ihre Kinder nicht leisten können.

Diakonie-Sozialexperte Schenk berichtet etwa von einer alleinerziehenden Mutter, die sich mit ihren drei Kindern einen Rechner teilt. Die Aufgaben müssen diese deshalb am Handy erledigen. "Da kannst du aber die Aufgaben nicht so machen wie die anderen", so Schenk. "Die Sorge ist deshalb, dass viele dieser Kinder einen totalen Lernrückstand aufbauen." Dabei seien Schüler aus Familien, in denen die Eltern nicht so gut beim Lernen helfen oder keine Nachhilfe zukaufen können, im österreichischen Schulsystem ohnehin schon benachteiligt.