Noch drei Kandidaten für Johnson-Nachfolge

Die drei verbliebenen Kandidaten für die Nachfolge des scheidenden britischen Premierministers Boris Johnson wollen sich am Mittwoch ein letztes Mal dem Votum ihrer Fraktionskollegen stellen. Nach der Abstimmung, mit deren Ergebnis um 17.00 Uhr MESZ gerechnet wird, sollen nur noch zwei Finalisten übrig sein.

Wer von beiden der Nachfolger oder die Nachfolgerin von Johnson auf dem Parteivorsitz und in der Downing Street wird, sollen dann die Mitglieder der konservativen Tory-Partei in einer Stichwahl entscheiden. Das Ergebnis wird am 5. September erwartet.