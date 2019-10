Nobelpreisträgerin Tokarczuk will Stiftung gründen

Die polnische Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk (57) will einen Teil ihres Preisgeldes nutzen, um eine Stiftung zur Unterstützung von Schriftstellern und Übersetzern zu gründen. Die Stadt Wroclaw (Breslau) stellt ihr dafür eine Villa zur Verfügung, das dortige Literaturhaus fungiert als Partner.

Wie Tokarczuk angekündigte, soll die Stiftung Stipendien an Schriftsteller und Übersetzer aus aller Welt vergeben. Die Villa in Wroclaw soll den Stipendiaten Unterkunft als writer-in-residence bieten, aber auch als Diskussions- und Begegnungszentrum dienen. "Wir rechnen damit, dass die Stiftung bis Ende des Jahres ins Leben gerufen wird", sagte Grin. Die Renovierung der Villa werde länger dauern. Ziel sei es, das Haus im kommenden Jahr am ersten Jahrestag der Nobelpreisverleihung an Tokarczuk zu eröffnen.