Nobelpreisträger Sydney Brenner gestorben

Der britische Molekularbiologe und Nobelpreisträger Sydney Brenner ist tot. Der Forscher sei im Alter von 92 Jahren gestorben, teilte die nationale Forschungsagentur A*STAR in Singapur am Freitag mit. Brenner hatte im Jahr 2002 den Nobelpreis für Medizin erhalten, zusammen mit dem Briten John Sulston und dem US-Forscher Robert Horvitz.

Die wissenschaftliche Laufbahn Brenners begann mit einem Studium an der Universität von Witwatersrand in Südafrika, dem Land, in dem Brenner seine Kindheit verbrachte. Später setzte er seine Karriere an britischen Forschungseinrichtungen sowie Instituten in Kalifornien (USA) fort. Seit Jahrzehnten arbeitete er eng mit Forschern in Singapur zusammen. Unter Kollegen galt er als scharfsinniger, kreativer und humorvoller Wissenschafter.