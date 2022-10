Nkunku unterschreibt angeblich Vorvertrag bei Chelsea

Christopher Nkunku steht laut einem Bericht von "The Athletic" vor einem Wechsel von RB Leipzig zu Chelsea. Deutschlands Fußballer des Jahres soll demnach einen Vorvertrag bei den Londonern unterschrieben haben. Im Gegenzug soll sich der Premier-League-Club verpflichtet haben, den Leipzigern eine Ablöse zu zahlen, die über der Ausstiegsklausel des 24-jährigen Franzosen von 60 Millionen Euro liegt.

Da die Klausel laut "The Athletic" erst am Ende dieser Saison in Kraft tritt, gibt Chelsea nun einen höheren Betrag aus, "um sich Nkunku im Voraus zu sichern und einen potenziell intensiven Kampf um seine Dienste zu vermeiden", hieß es in dem Bericht. Einen Medizincheck soll es bereits im August gegeben haben. Leipzig wollte die Spekulationen nicht kommentieren. Nkunku, der 2019 für 13 Millionen Euro von Paris Saint-Germain nach Leipzig gewechselt war, hatte in der Vorsaison 55 Scorerpunkte in 51 Spielen für RB verbucht.