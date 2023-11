Nitsch-Symphonie begeisterte im Wiener Musikverein

Mit einem Konzert im Wiener Musikverein haben Vertraute und Fans am Dienstagabend des 2022 verstorbenen Aktionskünstlers Hermann Nitsch gedacht. Während sich seine bildende Kunst seit Jahrzehnten in führenden internationalen Museen befindet, waren Nitsch' musikalische Kompositionen indes zu Lebzeiten nie in den klassischen Musiktempeln gespielt worden. Mit der nunmehrigen Aufführung einer gekürzten Fassung seiner 9. Symphonie (2009) darf er nun auch hier als etabliert gelten.

Im zweiten Teil gab das niederösterreichische Orchester eine von zwei Stunden auf 40 Minuten verkürzte Fassung der 9. Symphonie des Aktionskünstlers, die 2009 im ihm gewidmeten Museum in Mistelbach uraufgeführt worden war. An Proteste à la 1913 war am Dienstag freilich mehr nicht zu denken, obwohl die Symphonie freilich wenig mit klassischen Vorstellungen zu tun hatte und die passagenweise eher an avancierte elektronische Experimentalmusik erinnerte: Nitsch war mehr an Klangeffekten als an Harmonien interessiert, er schuf Klangteppiche, auf die er langsam neue Schichten auftrug. Zum Einsatz kamen am Dienstag aber nicht nur die Mitglieder eines klassischen Orchesters, sondern auch die Musikkapelle Zellerndorf, die auch mit traditioneller Marschmusik durch den Großen Saal schritt und für etwas Volksfeststimmung sorgte. Für Orchester und Kapelle gab es schließlich anhaltenden und begeisterten Applaus.