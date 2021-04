In der Hohenemser Marktstraße möchte die Stadt Hohenems über die nächsten Wochen mit Glücksimpulsen im „ZwischenZeitRaum“ überraschen.

Seit Dezember werden leerstehende Schaufensterflächen – der „ZwischenZeitRaum“ – mit Kunst, Kultur und kreativen Inspirationen bespielt. Drei dieser Schaufenster werden für die kommenden Wochen zu sogenannten „Glücksfenstern“. Unter dem Motto „Nimm dir ein Stück vom Glück“ machen die beiden Kreativgestalterinnen Julia Beck und Verena Marte von „mohap – moments of happiness and possibilities“ auf das Weltglück aufmerksam. Durch dieses Projekt sollen Menschen positiv überrascht werden, wodurch verbindende Momente entstehen und sich vor allem Freude ausbreiten soll.

Im Jahr 2012 wurde von der UNO der „Internationale Tag des Glücks“ beschlossen, der nun seit 2013 am 20. März einen festen Platz im Kalender findet. Dadurch entstand eine weltweit gemeinnützige Bewegung, die darauf aufmerksam machen will, dass Wohlstand über das Materielle hinausgeht. Der damalige UN-Generalsekretär Ban Ki-Moon sagte: „Wir brauchen ein neues Paradigma für die Wirtschaft, welches die Gleichwertigkeit der drei Nachhaltigkeitssäulen beachtet. Wohlergehen in puncto Sozialem, Wirtschaft und Umwelt sind nicht voneinander zu trennen. Zusammen definieren sie das globale Brutto-Glück.“ (Quelle: www.dayofhappiness.net)