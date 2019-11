Nikolaus – komm ins Haus!

Wenn Sie gerne den Nikolaus und seinen Begleiter am Donnerstag, dem 5. oder Freitag, dem 6. Dezember 2019, zwischen 16.30 Uhr und 20 Uhr bestellen möchten, dann senden Sie bitte ein E-Mail an nikolaus.st.karl@gmail.com oder nikolaus.st.konrad@gmx.at (bitte beim jeweiligen Wohnpfarramt anmelden).

Ebenfalls ist es natürlich möglich, dem jeweiligen Pfarrbüro eine Karte/Anmeldung zukommen zu lassen. Bei der Anmeldung bitte folgende Informationen angeben: Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail, gewünschter Tag, erwünschte Uhrzeit (diese kann sich bei zu großer Anfrage noch etwas verschieben), Anzahl und Alter der Kinder!

Anmeldeschluss ist am Freitag, dem 29. November 2019. Sie erhalten eine Bestätigung per E-Mail oder Post bis spätestens Dienstag, dem 3. Dezember 2019. Die freiwilligen Spenden kommen bedürftigen Familien in Hohenems zugute.