Nikolaus im Deutschcafé

Am 6. Dezember 2019 fand als glanzvoller Jahresabschluss die schon traditionelle Nikolausfeier im Deutschcafé statt.

Die Stadt Hohenems organisierte in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern der Caritas sowie den guten Geistern des Deutschcafés wiederum einen stimmungsvollen Nachmittag im ProKonTra, der kleine und große Besucher gleichermaßen ansprach.

So konnten über 50 Personen bei dieser Feier begrüßt werden, die sich in gemütlicher Atmosphäre bei Keksen, Mandarinen und anderen Naschereien angeregt unterhielten und nebenbei stimmungsvolle Weihnachtsmusik hörten. Nach einer kurzen, geschichtlichen Erklärung zum Nikolaus konnten die Kinder dann dessen Auftritt kaum mehr erwarten. Um 16 Uhr war es dann soweit und Nikolaus „Konrad“ hatte neben seinen Worten aus dem goldenen Buch für jedes Kind und für die ehrenamtlichen Helfer des Deutschcafés ein Nikolaussäckchen als Geschenk mitgebracht. Ein Adventgedicht und Musikklänge rundeten den offiziellen Teil der Feier ab. Die Freude und Begeisterung aller Beteiligten unterstreicht einmal mehr die Verbundenheit zwischen den verschiedenen Kulturen, die das Deutschcafé regelmäßig besuchen.