Niki Lauda wird am Mittwoch feierlich verabschiedet

Am Mittwoch wird Wien ganz im Zeichen der Trauerfeier für einen der berühmtesten Sportler stehen: Niki Lauda wird im Stephansdom feierlich verabschiedet. Der Sarg der Motorsport-Legende aus Wien wird von 8.00 bis 12.00 Uhr im Dom öffentlich aufgebahrt, um 13.00 Uhr folgt ein Requiem. Lauda war am 20. Mai mit 70 Jahren in Zürich verstorben.

Erwartet werden nicht nur Prominente aus aller Welt – auch Fans und Bewunderer können während der Aufbahrungszeit von der Formel-1-Legende Abschied nehmen. Es ist davon auszugehen, dass zahlreiche Formel-1-Stars Lauda auf seinem letzten Weg begleiten werden. Einer, der sein Erscheinen bereits angekündigt hat, ist Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton.

Beim Requiem sind unter anderem Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Ex-Formel-1-Fahrer Gerhard Berger sowie Arnold Schwarzenegger als Redner vorgesehen. Die Lesung wird Laudas Ex-Teamkollege Alain Prost halten.