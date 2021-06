Nike im Rekordtempo aus der Coronakrise gestartet

Der weltgrößte Sportartikelkonzern Nike ist im Rekordtempo aus der Coronakrise gesprintet und erwartet auch in den nächsten Monaten kräftige Zuwächse. Im Geschäftsjahr 2020/21 (per Ende Mai) stieg der Umsatz um 19 Prozent auf 44,5 Milliarden Dollar (37,3 Mrd. Euro) und lag damit sogar um 14 Prozent über dem Vorcoronajahr 2018/19, wie Nike mitteilte. Es gebe definitiv Grund zu großer Zuversicht, sagte Nike-Finanzvorstand Andrew Friend.

Analysten hatten bisher nach Erhebungen von Refinitiv im Schnitt nur mit 48,5 Mrd. Dollar Umsatz gerechnet. Der Optimismus in der Nike-Zentrale in Beaverton im US-Staat Oregon riss auch die Anleger mit: Die Aktien schossen am Donnerstag nachbörslich um 13 Prozent nach oben, in Frankfurt legten sie am Freitag um 11,7 Prozent zu. Im Sog von Nike legten die Papiere des schärfsten Konkurrenten Adidas um 4,8 Prozent zu und waren damit mit Abstand größter Gewinner im Leitindex DAX. Puma-Titel rückten um 1,8 Prozent vor.