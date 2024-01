Nika Prevc siegt in Zao, Seifriedsberger Sechste

Nika Prevc hat am Freitag in Zao bereits ihren fünften Weltcupsieg in dieser Saison gefeiert. Die 18-jährige Schwester des Ex-Weltcup-Gesamtsiegers Peter Prevc hat damit ihre Führung im Skisprung-Weltcup auf Sapporo-Siegerin Yuki Ito auf 89 Punkte ausgebaut. Ito musste sich der Slowenin, die bei 98,5 und 96 Metern landete, in Zao um 12,3 Zähler geschlagen geben, Dritte wurde die Kanadierin Alexandria Loutitt. Beste Österreicherin war Jacqueline Seifriedsberger als Sechste.

"Der Probesprung und der zweite Sprung haben mir sehr gut gefallen. Im ersten Durchgang bin ich nicht ganz so reingekommen", war Seifriedsberger auch selbstkritisch. "Dennoch war es ein solider Wettkampf, ich bin super-happy mit meinen Ergebnissen im Moment. Es riecht nach mehr."

Eva Pinkelnig verbesserte sich nach einem 13. Zwischenrang noch an die neunte Stelle und war damit zweitbeste ÖSV-Athletin. Damit haben sich Seifriedsberger/Pinkelnig auch für den Superteam-Bewerb am Samstag (8.30 Uhr) sozusagen selbst aufgestellt. Am Sonntag folgt dann ein weiterer Einzelbewerb.

Weltcup-Titelverteidigerin Pinkelnig, die ja erst im fünften Saisonbewerb eingestiegen ist, liegt in der Gesamtwertung weiter als beste Österreicherin auf dem vierten Rang. Auf Prevc fehlen ihr 202 Zähler.