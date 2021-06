Nightmares

Vorallemberg lebt in einer Art Verpflegeheim. Wie in Allem will das Ländleland Modellregion sein: Schwarzgrüne Verwallnergruppe, Modell-Impfstation, Modell-Tages-Heim-at, wo nichts aufgeht und nichts abgeht. Kinder an die Spritze. Friss oder impf. Entschuldigung, soll heißen: Friss und impf! So schützen und spritzen wir uns, bis wir an den medialen Alles-Gut-Meldungen ersticken. Wir bitten um Einhaltung der 3G Regel vor dem Sterben.