Nigerias Präsidentschaftswahl verzögert sich

Bei den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in Nigeria ist es aufgrund organisatorischer und technischer Probleme zu starken Verzögerungen gekommen. Fast 90 Millionen Wahlberechtigte waren aufgerufen, den Nachfolger von Präsident Muhammadu Buhari zu bestimmen, der nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten durfte. Der Ausgang der Präsidentenwahl war völlig offen. Zum ersten Mal gab es im bevölkerungsreichsten Land Afrikas gleich drei Favoriten für das höchste Staatsamt.

Außerdem wurden beide Kammern des Parlaments neu gewählt. Stunden nach der offiziellen Schließungszeit der Wahllokale standen am Samstagabend noch vielerorts Menschen Schlange, um ihre Stimmen abzugeben. Während die Auszählungen bereits begannen, ordnete die Nationale Wahlkommission wegen der Verzögerungen an, dass im südlichen Bundesstaat Bayelsa die Wahl Sonntag weitergehen sollte.

In Städten wie Lagos, Anambra und Kano waren viele Wahllokale allerdings am Abend weiterhin geöffnet, obwohl sie längst geschlossen sein sollten. Hauptgründe waren die verspätete Lieferung von Material und technische Pannen. Im Bundesstaat Bayelsa sollten am Sonntag mehr als 140 Wahllokale erneut öffnen.