Nigerias Baby-Fabriken: Menschenhandel mit kleinen Kindern

Es begann harmlos: Eine junge Frau kam in das Schmuckgeschäft der nigerianischen Geschäftsfrau Adebiyi und bewarb sich um eine Lehrstelle. Eine Woche nach ihrer Einstellung war sie verschwunden - mit Adebiyis zweijähriger Tochter.

"Ich hatte keinen Grund anzunehmen, dass die Frau Teil eines kriminellen Netzwerks war", erinnert sich Adebiyi heute in Lagos. "Erst nachdem sie meine Tochter entführt hatte, entdeckte ich, dass die Details in ihrer Bewerbung gefälscht waren", berichtet sie. Einen Monat später entdeckte die Polizei ihre kleine Tochter im 600 Kilometer entfernten Bundesstaat Abia: Sie war in einer sogenannten Baby-Fabrik gelandet.