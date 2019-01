Niessl sieht Burgenlands Vorsitz bei LH-Konferenz positiv

Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) hat am Freitag eine positive Bilanz über den burgenländischen Vorsitz bei der LH-Konferenz im zweiten Halbjahr 2018 gezogen. Zu den Höhepunkten zählte er dabei die Veranstaltungen zum Gründungsjubiläum "100 Jahre Republik Österreich" sowie die LH-Konferenz in Stegersbach Ende November.

Thema in Stegersbach waren auch die Regionalförderungen für die Strukturfondsperiode 2021 bis 2027. Niessl erinnerte an einen Vorschlag von EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger, wonach auch bereits besser entwickelte Regionen wie das Burgenland in den Genuss von Förderungen kommen sollten. “Diese Informationen aus erster Hand sind sehr wichtig für die Bundesländer”, meinte der Landeshauptmann.